Papa Leon al XIV-lea cere ca Venezuela să rămână o țară independentă

de Redacția Jurnalul    |    04 Ian 2026   •   18:00
Papa Leon al XIV-lea cere ca Venezuela să rămână o țară independentă
Sursa foto: Hepta/Papa Leon l-a îndemnat în decembrie pe președintele SUA să nu îl înlăture pe Maduro folosind forța militară

Papa Leon a făcut apel la Venezuela să rămână o națiune independentă. Acesta a declarat, duminică, că urmărește evoluția situației după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către Statele Unite cu „sufletul plin de îngrijorare”.

Leon, primul papă american, a cerut, de asemenea, respectarea drepturilor omului și a statului de drept „așa cum sunt consacrate” în constituția Venezuelei, scrie Reuters.

„Nu trebuie să întârziem în a depăși violența și în a porni pe căile dreptății și păcii, garantând totodată suveranitatea țării”, le-a spus papa pelerinilor adunați în Piața Sfântul Petru, în timpul rugăciunii de duminică.

Donald Trump a declarat, sâmbătă, că SUA vor prelua controlul asupra Venezuelei, bogată în petrol, după ce a ordonat un raid pentru capturarea lui Maduro, care se află în prezent într-un centru de detenție din New York, în așteptarea acuzațiilor de trafic de droguri.

Leon, care a criticat unele dintre politicile de dreapta ale lui Trump, l-a îndemnat în decembrie pe președintele SUA să nu îl înlăture pe Maduro folosind forța militară.

„Binele iubitului popor venezuelean trebuie să prevaleze asupra oricărei alte considerații”, a spus pontiful.

(sursa: Mediafax)

 

×
Subiecte în articol: papa leon venezuela independenţa
