Patru persoane au fost arestate, după ce au vandalizat vitrina Bijuteriilor Coroanei

Autoritățile au intervenit în dimineața zilei de sâmbătă după ce a fost raportată vandalizarea vitrinei care conține Coroana Imperială. În urma incidentului, patru persoane au fost reținute sub suspiciunea de vandalism.

Asupra vitrinei a fost aruncată plăcintă de mere și cremă. În imaginile publicate pe rețelele de socializare se observă cum unul dintre protestatari scoate o tavă mare cu plăcintă pe care o aruncă asupra geamul de protecție, în timp ce altul toarnă cremă pe vitrină, notează BBC.

Mișcarea de protest a fost revendicată de un grup intitulat „Take Back Power” care se prezintă ca un grup de rezistență civilă non-violentă. Aceștia au cerut guvernului să înființeze un „parlament popular” care să aibă puterea de a taxa marile averi britanice.

„Democrația s-a fărâmițat. Marea Britanie este distrusă. Am venit la bijuteriile națiunii ca să luăm înapoi puterea”, au strigat protestatarii.

În urma incidentului, expoziția Casa Bijuteriilor a fost închisă temporar.

(sursa: Mediafax)