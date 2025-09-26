Persoanele cu dizabilități, excluse aproape complet din procesul electoral din Republica Moldova

Monitorizarea a vizat perioada 29 august – 21 septembrie și a inclus zece raioane ale țării.

Din cele 55 de sedii de partide vizitate, doar două au fost parțial accesibile. În rest, scările abrupte, rampele improvizate și lipsa lifturilor au exclus practic persoanele cu mobilitate redusă de la participarea directă la activități politice.

Analiza materialelor electorale arată lipsa unor instrumente de accesibilizare: nu există materiale în Braille sau în format audio, subtitrările sînt incomplete, iar limbajul mimico-gestual lipsește aproape complet.

Observatorii au monitorizat peste 15 evenimente electorale. Majoritatea locațiilor nu au fost adaptate, iar accesul persoanelor cu mobilitate redusă a fost extrem de dificil. Transmisiunile online reprezintă un pas pozitiv, însă nu au fost însoțite de subtitrări sau interpretare în limbaj mimico-gestual.

Raportul constată implicarea minimă a persoanelor cu dizabilități în campanii, atît ca și candidați, cît și ca voluntari sau vorbitori. Doar cîțiva concurenți electorali au adus în discuție tema accesibilității.

Raportul subliniază că accesibilitatea nu este încă o prioritate reală în campaniile electorale din Republica Moldova. Persoanele cu dizabilități sînt tratate mai degrabă ca beneficiari pasivi de prestații sociale decît ca cetățeni activi cu drepturi egale.

„Dreptul la vot este un drept fundamental. Prezența persoanelor cu dizabilități la urne transmite un mesaj clar – că sînt cetățeni egali, cu drepturi depline, care trebuie respectați și incluși în toate deciziile ce privesc viitorul Republicii Moldova”, se arată în raport, potrivit noi.md.

(sursa: Mediafax)