Economia Germaniei, în criză de încredere: firmele nu cred în revenirea din 2026

Deși perspectivele macroeconomice ale Germaniei s-au îmbunătățit ușor, mediul de afaceri rămâne dominat de prudență și neîncredere. Un studiu al Institutului Ifo arată că doar o mică parte dintre companii se așteaptă la o evoluție favorabilă în 2026, în timp ce majoritatea anticipează stagnare sau chiar deteriorare.

Foarte puține companii germane privesc cu optimism către anul 2026, în pofida semnalelor moderate de redresare economică, potrivit unui studiu publicat luni de Institutul economic german Ifo și citat de DPA.

Conform cercetării, mai puțin de 15% dintre firme se așteaptă la o îmbunătățire a situației economice în 2026. În același timp, 59% dintre companii anticipează o stagnare, iar 26% se tem de o deteriorare a condițiilor de afaceri.

„Companiile rămân extrem de prudente. Nu sunt semne de optimism niciunde”, a declarat Klaus Wohlrabe, director în cadrul Institutului Ifo.

Industria, ușor peste medie. Construcțiile, printre cele mai pesimiste

În industrie – principalul pilon al economiei germane – ponderea companiilor optimiste este ușor mai ridicată decât media națională, ajungând la 18,2%. Cu toate acestea, climatul rămâne fragil.

Situația este mult mai dificilă în sectorul construcțiilor, unde 33,2% dintre companii se așteaptă la o deteriorare a situației lor economice, iar doar 10,3% anticipează o evoluție pozitivă în 2026, în ciuda planurilor guvernamentale de investiții masive în infrastructură.

„Aceste cifre sunt surprinzătoare deoarece industria ar trebui de fapt să fie plină de speranţă după anunţarea pachetului de investiţii în infrastructură”, a subliniat Wohlrabe.

Pesimismul este aproape la fel de accentuat și în sectorul de retail, unde 32,5% dintre companii se așteaptă la o înrăutățire a situației economice anul viitor.

Creștere modestă după ani de recesiune

Analiștii estimează că economia Germaniei va crește cu doar 0,1%–0,2% în acest an, urmând să accelereze la aproximativ 1% în 2026, după ce a fost în recesiune în 2023 și 2024.

Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank) a estimat vineri că economia ar urma să se redreseze treptat anul viitor, cu o expansiune de 0,6%, după trei ani consecutivi de performanțe slabe. Această prognoză este ușor mai pesimistă decât cea din luna iunie, când Bundesbank anticipa o creștere de 0,7% în 2026.

Totuși, ținând cont de numărul mai mare de zile lucrătoare din 2026, estimarea ajustată este ușor mai optimistă. Pentru 2025, Bundesbank anticipează o „mini-creștere” de 0,2%, față de stagnarea prognozată anterior.

Bundesbank: accelerare economică din trimestrul II 2026

„Anul viitor economia se va confrunta din nou cu turbulenţe: progresele vor fi iniţial reduse, apoi vor accelera uşor. Începând cu trimestrul doi din 2026, PIB-ul va creşte semnificativ, după ce Guvernul a majorat cheltuielile din domeniul apărării şi infrastructurii, şi după sporirea exporturilor”, a declarat președintele Bundesbank, Joachim Nagel.

Potrivit instituției, PIB-ul Germaniei ar putea crește cu 1,1% în 2028, susținut de investițiile publice în apărare și infrastructură.

Exporturile, afectate în prezent de taxele vamale impuse de SUA, ar urma să revină pe creștere în 2026, stimulând investițiile companiilor. În paralel, consumul privat este așteptat să sprijine evoluția economiei.

„Creşterea solidă a salariilor şi o îmbunătăţire graduală a pieţei muncii sprijină veniturile reale şi, prin urmare, consumul. Dar rata inflaţiei ar urma să scadă mai lent decât se estima, în urma avansului salariilor şi a scăderii mai reduse a preţurilor la energie”, a precizat Bundesbank.

