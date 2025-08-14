Peste 100 de ONG-uri acuză Israelul că folosește ajutorul umanitar ca armă în Gaza

Conform The Guardian, peste 100 de ONG-uri internaționale au acuzat Israelul că blochează intenționat livrarea de ajutor umanitar către Gaza, transformând asistența în „armă” împotriva populației din enclavă.

Potrivit acestora, din martie, majoritatea agențiilor majore nu au reușit să introducă niciun camion cu alimente, medicamente, apă sau materiale de adăpost, deși autoritățile israeliene susțin că nu impun limite.

Organizațiile afirmă că, numai în luna iulie, au fost respinse peste 60 de solicitări de livrare, motivul oficial fiind că respectivele ONG-uri „nu sunt autorizate să livreze ajutor”.

Mărfuri în valoare de milioane de dolari rămân blocate în depozite din Iordania și Egipt, în timp ce spitalele din Gaza rămân fără provizii de bază, iar civilii mor de foame sau din cauza bolilor prevenibile.

Blocajul este pus de agenții pe seama unor noi reguli de înregistrare introduse în martie, care permit autorităților israeliene să respingă cereri pe criterii vagi, cum ar fi acuzații de „delegitimare” a statului.

ONG-urile spun că acest proces este folosit pentru a controla organizațiile independente și a cenzura raportarea situației umanitare.

CARE a anunțat că, de la instituirea asediului total pe 2 martie, nu a putut livra în Gaza niciunul dintre bunurile prepoziționate în valoare de 1,5 milioane de dolari.

Oxfam afirmă că are ajutoare de peste 2,5 milioane de dolari blocate la graniță.

(sursa: Mediafax)