Plafonarea prețului țițeiului aduce Rusiei daune URIAȘE. Moscova este de altă părere

Scăderea veniturilor Rusiei ar putea ajunge la 280 de milioane de dolari pe zi după ce va fi plafonat și prețul la produsele rafinate din această țară, începând cu 5 februarie 2023, arată un raport al Centre for Research on Energy and Clean Air din Helsinki.

Plafonarea prețului petrolului rusesc livrat pe mare a fost decisă de G7 și UE.

"Embargoul UE privind importurile de petrol, precum şi plafonarea preţului ţiţeiului au intrat în sfârşit în vigoare, iar impactul este la fel de important pe cât se preconiza", spune Lauri Myllyvirta, analist şef la CREA.

De cealaltă parte, Vladimir Putin a semnat un decret la sfârșitul anului trecut, prin care interzice exporturile de țiței și produse rafinate timp de 5 luni după data de 1 februarie către statele care impun preț plafonat.

"Este prea devreme să estimăm impactul deoarece piaţa globală a energiei este mult prea volatilă, iar exportatorii ruşi de petrol nu au ajuns încă să se confrunte cu clienţi care să respecte plafonul de preţ", afirmă și Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Analiștii CREA mai spun că UE trebuie să sporească presiunile asupra Rusiei printr-o nouă reducere de preț, până la cel mult 35 de dolari/baril, de la 60 de dolari/baril, în prezent.

"Este esenţial ca plafonul de preţ să fie coborât până la un nivel care nu permite Kremlinului să înregistreze profituri taxabile din exporturile de petrol şi de asemenea să fie restricţionate restul importurilor de petrol şi gaze din Rusia", spune Lauri Myllyvirta.

Însă calculele țărilor occidentale diferă de cele ale Rusiei, care și-a găsit clienți mari în Asia. Principalii importatori de țiței rusesc sunt acum India, China și Turcia. Mai mult, Moscova este liberă să decidă cum dorește asupra resurselor proprii, să sporească sau să reducă producția, în ultimul caz dând o lovitură semnificativă prețului mondial al petrolului, întrucât este al doilea mare producător de țiței din lume, după Arabia Saudită, amândouă membre OPEC.