Polițist trimis în judecată. Nu a dispus urmărirea penală în cazul unui viol asupra unui minor

de Redacția Jurnalul    |    14 Ian 2026   •   11:50
Un agent șef de poliție a fost trimis în judecată după ce nu a dispus începerea urmăririi penale într-un caz de vio, asupra unui minor.

Un agent șef de poliție a fost trimis în judecată după ce nu a dispus începerea urmăririi penale într-un caz de vio, asupra unui minor.

Potrivit Direcției Generale Anticorupție, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad a dispus trimiterea în judecată a unui agent-șef de poliție pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

În cursul lunii aprilie 2025, inculpatul nu s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de viol asupra unui minor și nu a dispus începerea urmăririi penale în cauză.

Totodată, în urma perchezițiilor făcute în iunie 2025, la domiciliul acestuia și în autoturismul personal au fost găsite 17 cartușe de vânătoare, de calibru 16 mm, pentru care inculpatul nu deținea autorizație legală de deținere.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Lipova.

(sursa: Mediafax)

