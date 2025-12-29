x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Polițiști turci, răniți în confruntări cu militanții Statului Islamic

Polițiști turci, răniți în confruntări cu militanții Statului Islamic

de Redacția Jurnalul    |    29 Dec 2025   •   17:30
Polițiști turci, răniți în confruntări cu militanții Statului Islamic
Sursa foto: Forțele speciale de poliție s-au confruntat cu militanți ai organizației Stat Islamic

Șapte polițiști turci au fost răniți luni în timpul unei ciocniri cu militanți suspectați de apartenență la Statul Islamic în provincia Yalova, situată în nord-vestul Turciei, a raportat postul public de televiziune TRT Haber.

Incidentul a avut loc în cadrul unei operațiuni planificate de forțele de ordine pentru a captura sau identifica indivizi implicați în activități teroriste.

Potrivit sursei, echipele de poliție din Yalova au intervenit asupra unei locuințe despre care existau informații că adăpostește mai mulți militanți, în apropierea orașului Yalova. În timpul raidului, a avut loc un schimb de focuri, în urma căruia șapte membri ai forțelor de poliție au fost răniți. Autoritățile au precizat că niciunul dintre răniți nu se află în stare gravă, iar medicii continuă să le ofere îngrijirile necesare.

Operațiunea face parte dintr-o serie de acțiuni coordonate de securitate desfășurate în regiune pentru a preveni eventuale atacuri și pentru a destructura rețele teroriste active. Autoritățile locale au anunțat că investigațiile continuă și că se fac eforturi pentru identificarea și reținerea tuturor persoanelor implicate.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: politisti turci stat islamic confruntari
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri