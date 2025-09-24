Polonia și Estonia salută apelul lui Trump de a doborî avioane rusești

Aprobările vin pe fondul tensiunilor tot mai mari de pe flancul estic al NATO, după o serie de încălcări ale spațiului aerian, care au pus la încercare protocoalele alianței privind interceptarea, escaladarea și apărarea colectivă.

„Recepționat”, a spus ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, semnalând sprijinul țării sale pentru poziția lui Trump.

Marko Mihkelson, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul Estoniei, a scris pe rețelele sociale „am înțeles”, reflectând o acceptare rapidă la Tallinn.

Anterior, ministrul eston de externe, Margus Tsahkna, a declarat pentru Kyiv Independent că statul baltic și aliații săi trebuie să fie pregătiți atât să intercepteze, cât și, dacă este necesar, să doboare aeronavele care încalcă spațiul lor aerian suveran.

„Mesajul trebuie să fie lipsit de echivoc: viitoarele încălcări vor primi un răspuns - inclusiv, dacă este necesar, interceptarea și doborârea aeronavelor intruse”, a spus, luni, Tsahkna. „Nu este vorba doar de apărarea granițelor Estoniei - este vorba de apărarea granițelor NATO”.

Reacțiile vin după mai multe incidente recente care au stârnit îngrijorare în rândul membrilor NATO.

Trei avioane rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian al Estoniei pe 19 septembrie, deasupra Golfului Finlandei, pentru aproximativ 12 minute înainte de a ieși, ceea ce a determinat Tallinnul să solicite consultări în baza Articolului 4 al NATO.

Cu câteva zile mai devreme, Polonia a doborât drone rusești care i-au pătruns în spațiul aerian în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei, primul angajament direct împotriva unor active militare rusești deasupra teritoriului NATO de la începutul războiului.

NATO a ridicat de la sol două avioane Eurofighter deasupra Mării Baltice duminică, după ce un avion de recunoaștere Il-20M a fost detectat zburând fără plan de zbor declarat.

Alianța a lansat și misiunea Eastern Sentry pentru a consolida apărarea aeriană de-a lungul flancului său estic.

Președintele Cehiei, Petr Pavel, a declarat pe 20 septembrie că NATO trebuie să rămână unită și să răspundă decisiv provocărilor Rusiei, inclusiv printr-o posibilă acțiune militară.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat pentru CBS News că NATO nu a discutat despre doborârea avioanelor rusești decât în cazul în care acestea ar ataca și că practica standard rămâne interceptarea.

(sursa: Mediafax)