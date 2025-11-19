Polonia mobilizează avioane de luptă după atacurile rusești asupra Ucrainei

x close
de Redacția Jurnalul    |    19 Noi 2025   •   11:15
Sursa foto: Hepta

Polonia a anunțat miercuri dimineață că a mobilizat avioane de luptă și aeronave de avertizare timpurie, împreună cu aliați NATO, pentru a proteja spațiul aerian național, după ce Rusia a lansat atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniței poloneze.

Comandamentul operațional al forțelor armate poloneze a transmis pe platforma X că „perechi de avioane de reacție rapidă și o aeronavă de avertizare timpurie au fost ridicate, iar sistemele de apărare antiaeriană și supraveghere radar au atins cel mai înalt nivel de pregătire”.

La ora 06:00, aproape toate regiunile din Ucraina se aflau sub alerte de raid aerian, după ce Forțele Aeriene ucrainene au avertizat asupra unor atacuri cu rachete și drone lansate de Rusia, potrivit Reuters.

Incidentul subliniază tensiunile crescute în regiune, în contextul în care Polonia, membru NATO, se află direct expusă riscului ca atacurile asupra Ucrainei să se apropie periculos de granițele sale.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Polonia avioane de lupta Rusia ucraina
