postBrexit: Marea Britanie înăsprește controalele la frontieră prin digitalizare

Autoritățile britanice vor să intensifice controalele la frontieră printr-un sistem digital care va permite numărarea tuturor persoanelor care intră pe teritorul țării, a anunțat ministrul de Interne, Priti Patel, scrie AFP. Guvernul de la Londra vrea să digitalizeze complet tranzitarea granițelor până în 2025.

Astfel, cei care vor să ajungă în Regatul Unit fără viză sau statut de imigrant vor trebui să ceară o autorizaţie de călătorie (ETA) online, după modelul SUA. Se estimează că vor trebui administrate circa 30 de milioane de cereri în fiecare an.

Noul sistem va permite efectuarea controalor de securitate automatizate chiar şi înainte de sosiri pentru a împiedica infractori străini să intre în țară.

Înăsprirea condiţiilor de imigraţie este unul din obiectivele susţinătorilor Brexit-ului, care stopat libera circulaţie între Marea Britanie şi UE.

"Acum că am preluat controlul şi am pus capăt liberei circulaţii, securitatea este în centrul strategiei noastre privind imigraţia. Noua noastră frontieră total digitalizată ne va da şansa să numărăm persoanele în interiorul şi în exteriorul ţării, ceea ce ne va permite să controlăm cine vine în Marea Britanie", a precizat Patel.

La sfârşitul lunii aprilie, existau peste 5,4 milioane de cereri şi 4,9 milioane de cazuri în care a fost acordat drept de ședere.

Sistemul de puncte favorizează persoanele calificate profesonale în detrimentul lucrărilor nespecializați. Sunt luate în considerare competenţele, cunoaşterea limbii engleze și resursele financiare.