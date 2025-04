Câte unităţi de cazare vor fi deschise pe litoral în mini-vacanţa de 1 Mai

"1 Mai reprezintă, dintotdeauna, startul sezonului estival. Acum vom vedea plusul adus de investiţiile din ultimul an, atât în domeniul privat, hoteluri, restaurante, piscine, centre spa, servicii de agrement, cât şi în domeniul public: Craiova e legată de o şosea de mare viteză continuă până la Eforie, avem plaje noi în Jupiter şi Cap Aurora şi ne pregătim să vedem toate acestea într-un nou infotrip pe Riviera Românească care va avea loc în jur de 1 iunie", a declarat Adrian Voican, preşedinte BIBI Group4Travel, citat în comunicatul tur-operatorului.



Vânzările în regim de "înscrieri timpurii" pentru România în 2025 au crescut, până în prezent, în medie cu 5%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor operatorului de turism care precizează că tarifele hoteliere din acest sezon vor fi cu 5%-10% mai mari faţă de anul trecut. Astfel, tariful mediu de persoană/sejur pe litoral a crescut de la 1.060 la 1.175 lei, pentru 4 nopţi de cazare, în timp ce pentru zona de munte balneo tariful mediu a crescut de la 1.400 lei la 1.550 lei, pentru 3 nopţi, în condiţiile în care durata medie a sejurului la nivel naţional a rămas constantă, la 3/4 nopţi de cazare.



Cei care îşi vor face rezervări în această perioadă vor beneficia în continuare de reducerile de înscrieri timpurii, până la sfârşitul lunii aprilie, cuprinse între 10% şi 15%. În acest fel, costurile sejururilor estivale din acest an pot fi contractate din timp la preţuri similare sau chiar mai mici decât cele de anul trecut.



Cele mai atractive destinaţii pentru zona de balneo - munte sunt Valea Prahovei, Băile Felix şi Poiana Braşov, în timp ce pentru litoral preferinţele turiştilor români au mers către Mamaia, Costineşti şi Eforie Nord. Pentru Delta Dunării, Sulina, Crişan şi Sfântu Gheorghe sunt printre cele mai solicitate destinaţii în minivacanţa de 1 Mai. Turiştii români au ales în proporţie de peste 65% unităţi clasificate de 4 şi 5 stele, cu servicii suplimentare, acces la facilităţile cu ape termale, muzică live, acces wellness - spa şi programe de divertisment pentru cei mici.



Tarifele sunt diferenţiate în funcţie de serviciile oferite şi facilităţi. Pentru litoral, la un hotel modern de 3 stele tariful începe de la 230 de lei/persoană/sejur de 3 nopţi, fără servicii de masă şi cu 12% reducere până la finalul lunii aprilie, şi poate ajunge la 2.487 lei/persoană/sejur 3 nopţi pentru un penthouse clasificat la 4 stele cu 4 dormitoare şi vedere la mare, în Mamaia Nord.



Pentru Delta Dunării preţurile pornesc de la 353 lei/persoană sejur 3 nopţi fără servicii de masă, dar cu facilităţi pentru barbeque şi pescuit recreativ, pentru o vilă de 3 stele din Sulina şi ajung până la 1.728 lei/persoană, tot pentru 3 nopţi de cazare, cu demipensiune şi un prânz cu barbeque, pentru un resort de 4 stele din Sfântu Gheorghe. În plus, berea este din partea casei.



Pentru zona de munte, tarifele sunt cuprinse între 386 lei/persoană/sejur 3 nopţi cu mic dejun, pentru un hotel de 3 stele din Predeal şi pot ajunge la 1.411 lei/persoană/3 nopţi cu mic dejun şi acces la facilităţile wellness-spa, pentru un hotel de 4 stele din Poiana Braşov.



Pentru staţiunile balneo, tarifele pleacă de la 402 lei/persoană/sejur de 3 nopţi, cu mic dejun inclus şi acces la centru wellness şi terenurile de sport, la un hotel de 3 stele din Călimăneşti Căciulata şi pot ajunge la 1.723 lei/persoană/sejur 3 nopţi, cu demipensiune şi băuturi alcoolice, acces la aquapark şi piscinele hotelului. În plus, turiştii au la dispoziţie un modern centru wellness-spa care include şi centrul de sănătate.



Pe lângă deja consacratele festivaluri, "Sunwaves", care se va desfăşura în perioada 1-5 mai în Mamaia Nord şi "Festival du Bonheur" deschis între 30 aprilie şi 5 mai tot în Mamaia Nord, cluburile de la malul mării vor organiza concerte şi spectacole ale celor mai cunoscuţi DJ, printre aceştia Charmeine din Ucraina şi Mahmut Orhan din Turcia.



În perioada 1-3 mai, pe scena din Piaţeta Cazino Mamaia va avea loc spectacolul "I Grandi Campioni dela Musica" cu participarea unor nume sonore precum: Vunk, Lidia Buble, 3 Sud Est, DJ Party.



BIBI Touroperator, membru BIBI Group4Travel, este unul dintre cei mai importanţi tur-operatori pe piaţa locală de turism, specializat pentru România, cu o cifră de afaceri de peste 13 milioane euro. AGERPRES