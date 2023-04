Povestea unui român care luptă în Ucraina: „Sunt antrenat, simt că pot să ajut”

Acesta se află într-un poligon de trageri, alături de soldați din Legiunea străină. Aceștia ar putea fi trimiși pe front în mai multe zone, respectiv în Herson, Crimeea, Donbas, Zaporojie.

Tânărul român s-a oferit voluntar pentru a lupta în Ucraina.

"La început aveam impresia că războiul ăsta o să se extindă mult peste graniţele Ucrainei. Ştiam 100% că Moldova este un obiectiv al Rusiei. Destabilizarea ei, cine ştie, poate chiar şi invadare! Asta e una! După Moldova, avem o graniţă cu ei şi nu ne-am fi permis, că am văzut ce se întâmplă când ai o graniţă directă cu ei şi ei jură că n-o să vină!

Şi în al doilea rând, ştiu să fac ce fac, sunt antrenat, simt că pot să ajut, vreau să ajut şi nu am putut să stau nepăsător la suferinţele populaţiei civile, copii, femei, am şi eu familie, am copii şi cam ăsta e răspunsul!", a povestit tănărul în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.

Deși statul român nu a trimis niciun militar în Ucraina, ar putea fi zeci ori chiar sute de luptători români în această țară. Selecția lor este riguroasă, toate persoanele primite în armata ucraineană trebuie să fie fost militari, polițiști ori jandarmi de carieră, cu experiență pe diverse fronturi. Ei sunt antrenați mai multe luni, după care sunt trimiși să se opună invaziei ruse.

Povestea unui român care luptă în Ucraina