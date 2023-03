Vizită-fulger: Premierul japonez se întâlnește cu Zelenski la Kiev

Radioul public japonez NHK a arătat cum Kishida se afla într-un tren care venea din Polonia și se îndrepta spre Kiev marți dimineață.

Associated Press relatează că această călătorie surpriză a lui Kishida în Ucraina are loc la doar câteva ore după ce acesta s-a întâlnit cu premierul indian Narendra Modi la New Delhi.

Kishida, care urmează să prezideze summitul Grupului celor Șapte în luna mai, este singurul lider al G-7 care nu a vizitat Ucraina și a fost supus unor presiuni pentru a face acest lucru.

Ministerul japonez de Externe a declarat că Kishida va arăta respect față de curajul și răbdarea poporului ucrainean, care se ridică pentru a-și apăra patria sub conducerea președintelui Zelenski, și va arăta solidaritate și sprijin neclintit pentru Ucraina în calitate de șef al Japoniei și președinte al G-7 în timpul vizitei sale în Ucraina.

În cadrul discuțiilor, Kishida își va arăta "respingerea absolută față de schimbarea unilaterală a status quo-ului de către Rusia prin invazie și forță și pentru a-și afirma angajamentul de a apăra ordinea internațională bazată pe reguli", se arată în comunicatul ministerului.

(sursa: Mediafax)