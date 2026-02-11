Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a supraviețuit unei tentative de asasinat!

În timpul unei ședințe de cabinet transmise în direct, Petro a explicat că elicopterul care îl transporta nu a putut ateriza conform planului în departamentul Cordoba, pe coasta caraibiană a Columbiei, deoarece echipa sa de securitate „se temea” că „aeronava va fi atacată”, potrivit Le Figaro.

„Am fost pe mare timp de patru ore și am ajuns undeva pe neașteptate, fugind pentru a evita să fiu ucis”, a explicat el. Președintele de stânga, la putere din 2022, susține de luni de zile că rețelele armate legate de traficul de droguri complotează împotriva sa. Această presupusă conspirație implică, se pare, traficanți de droguri care locuiesc în afara țării și gherile locale.

Cordoba găzduiește Clan del Golfo, cel mai mare cartel de droguri din țară, care a anunțat săptămâna trecută decizia de a suspenda negocierile de pace în curs din Qatar, inițiate în septembrie cu guvernul.

Cartelul reacționa astfel la decizia comună a lui Petro și a omologului său american, Donald Trump, luată în timpul primei lor întâlniri de la Washington, de a acorda prioritate acțiunilor militare împotriva a trei lideri ai unor organizații criminale implicate în traficul de droguri, inclusiv Chiquito Malo, șeful Clanului del Golfo.

Gustavo Petro, primul președinte de stânga al țării, denunțase deja o presupusă tentativă de asasinat în 2024. Anunțul său vine pe fondul unei recrudescențe a violențelor politice cu trei luni înainte de următoarele alegeri prezidențiale columbiene. Constituția interzice președintelui în exercițiu să candideze pentru un al doilea mandat.

Petro a anunțat, de asemenea, răpirea senatoarei indigene Aida Quilcué, marți, într-o zonă controlată de gherilă din sud-vestul Columbiei. Numeroase personalități politice și sociale de stânga, inclusiv candidați la președinție, au fost asasinate în Columbia în trecut, victime ale traficanților de droguri, grupărilor paramilitare sau armatei.

