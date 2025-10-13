Primii șapte dintre cei 20 de ostatici eliberați din Gaza, predați armatei israeliene

Biroul prim-ministrului israelian a anunțat luni că familiile celor șapte ostatici eliberați din captivitatea din Fâșia Gaza au fost informate că aceștia se află în mâinile armatei israeliene.

Ostaticii urmează să fie transportați în Israel în orele următoare.

„Guvernul Israelului este hotărât să asigure întoarcerea tuturor ostaticilor deținuți de inamic și va urmări această misiune cu determinare și perseverență”, se arată în comunicatul transmis de Biroul Prim-ministrului, care a adăugat că executivul „îi îmbrățișează pe cei care se întorc acasă”.

În total, 20 de ostatici urmează să fie eliberați în cadrul actualului acord, după luni de negocieri mediate internațional, scrie Times of Israel.

Autoritățile israeliene nu au oferit deocamdată detalii despre identitatea persoanelor eliberate sau starea lor de sănătate.

(sursa: Mediafax)