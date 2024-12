Jurnalul.ro › Ştiri › Externe › Prințul Harry, pregătit pentru patru zile de interogatoriu în procesul Murdoch Prințul Harry, pregătit pentru patru zile de interogatoriu în procesul Murdoch

Sursa foto: Hepta

Prințul Harry ar putea fi supus unui interogatoriu de patru zile în boxa martorilor de către avocații News Group Newspapers (NGN), parte a imperiului media al lui Rupert Murdoch, în cadrul procesului său împotriva editorilor publicațiilor The Sun și News of the World.