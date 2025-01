Prințul Harry începe procesul împotriva mai multor publicații britanice

Prințul Harry a început marți procesul împotriva News Group Newspapers (NGN), parte a imperiului media al lui Rupert Murdoch, la Înalta Curte din Londra.

Cazul vizează presupuse activități ilegale desfășurate de jurnaliști și detectivi particulari ai publicațiilor The Sun și News of the World, în perioada 1996-2011.

Harry urmărește obținerea unui verdict privind cunoașterea și acoperirea acestor practici de către persoane din conducerea grupului. Procesul de opt săptămâni va analiza inițial „probleme generale” precum amploarea interceptărilor telefonice și colectării ilegale de informații.

NGN, care a plătit deja sute de milioane de lire sterline în peste 1.300 de cazuri similare, neagă acuzațiile privind The Sun și respinge implicarea conducerii în astfel de practici. În 2020, fratele lui Harry, Prințul William, ar fi încheiat un acord cu NGN pentru o sumă semnificativă.

Printre martorii citați se numără foști oficiali, celebrități și personalități precum fostul premier Gordon Brown, actorii Hugh Grant și Sienna Miller, cântăreața Lily Allen și Heather Mills, fosta soție a lui Paul McCartney.

Procesul reprezintă o încercare a Prințului Harry de responsabilizare și de a expune adevărul, conform declarațiilor sale. Verdictul va fi urmărit îndeaproape, având implicații asupra eticii media din Marea Britanie.

(sursa: Mediafax)