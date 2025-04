Wizz Air lansează planul-manifest pentru acţiuni urgente în industria aviatică, până în 2050

Potrivit unui comunicat de presă al companiei, foaia de parcurs oferă o cale axată pe cei trei "F": Flights"/zboruri (reduceri de 30% ale emisiilor rezultate din noua tehnologie a aeronavelor şi reînnoirea flotei), "Fuel"/combustibil (reduceri de 53% ale emisiilor rezultate din utilizarea SAF) şi "Footprint"/amprentă (reduceri de 4% ale emisiilor rezultate din modernizarea gestionării traficului aerian).



Până în prezent, operatorul aerian a investit 14 miliarde de euro pentru a-şi îmbunătăţi operaţiunile, ca parte a iniţiativei sale recent anunţate, "Customer First Compass". Iniţiativa a inclus investiţii în aeronave de ultimă generaţie şi în producţia de combustibil sustenabil pentru aviaţie, cunoscut ca SAF (Sustainable Aviation Fuel).



"Acest manifest pentru schimbare vine într-un moment critic pentru industria aviatică, în condiţiile în care eforturile de a obţine emisii nete zero până în 2050 se abat de la curs, iar competitivitatea aviaţiei europene se confruntă cu factori care încetinesc acest proces, generaţi de creşterea costurilor asociate conformării cu reglementările în vigoare. Schimbările climatice continuă să prezinte riscuri comerciale şi financiare semnificative. Prin urmare, angajamentul de a aborda aceste provocări nu este doar un imperativ de mediu pentru companie, ci şi o necesitate strategică pentru sustenabilitatea, competitivitatea şi rezilienţa pe termen lung a sectorului aviatic european", se arată în comunicat.



Planul "Flying Towards Net Zero" reflectă obiectivele climatice pe termen lung stabilite de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (ICAO), care aspiră la atingerea unui nivel net zero al emisiilor de carbon din aviaţia internaţională până în 2050.



În acest context, se urmăresc cinci piloni fundamentali: 53% decarbonizare prin utilizarea sporită a SAF; 21% decarbonizare prin progrese tehnologice în ceea ce priveşte aeronavele şi motoarele acestora; 7% decarbonizare prin reînnoirea flotei; 4% decarbonizare prin reforma traficului aerian; 2% decarbonizare prin eficienţă operaţională.



"Wizz Air are cea mai scăzută intensitate a emisiilor per pasager-kilometru dintre toate companiile aeriene la nivel global şi are ca obiectiv reducerea emisiilor cu 25% până în 2030. De asemenea, Wizz Air operează cea mai tânără şi mai eficientă flotă din Europa din punctul de vedere al consumului de combustibil. Acest lucru este rezultatul investiţiilor în aeronave cu cea mai bună tehnologie din clasa lor (Airbus A321neo). Investim în inovare ca parte a busolei noastre "Customer First Compass", iar o parte semnificativă a planului nostru este atribuită tehnologiei noilor aeronave şi reînnoirii flotei. Pentru a activa aceste instrumente de decarbonizare, viitorul aviaţiei depinde de inovarea radicală. Trebuie să ne asigurăm că aeronavele sunt pregătite pentru amestecurile de combustibil sustenabil pentru aviaţie (SAF) peste rata maximă de amestec reglementată în prezent", notează sursa citată.



Totodată, compania a investit în producţia de SAF, în noi căi tehnologice şi în acorduri de preluare a combustibilului.



"Cu toate acestea, producţia actuală de SAF este limitată, iar preţurile sunt necompetitive pentru un model de afaceri cu costuri reduse. Guvernele trebuie să ia măsuri pentru extinderea producţiei de SAF prin asigurarea unui cadru politic pe termen lung, cum ar fi "Planul de Investiţii pentru Transport Sustenabil", care să stimuleze adoptarea SAF prin introducerea de măsuri care să reducă diferenţa de preţ dintre SAF şi combustibilul convenţional pentru aeronave", subliniază compania.



În ceea ce priveşte eficienţei operaţionale, reprezentanţii operatorului aerian consideră că reforma spaţiului aerian european este aşteptată de mult timp, iar Wizz Air întreprinde deja eforturi în acest sens prin utilizarea tehnologiei AI pentru îmbunătăţirea eficienţei operaţionale.



Zborurile Wizz Air sunt operate cu aeronave Airbus A320 - cu 180 de locuri, A320neo - cu 186 de locuri, A321 - cu 230 locuri, şi cu aeronave Airbus A321neo (239 de locuri).

AGERPRES