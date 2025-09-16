Procurorii vor pedeapsa cu moartea pentru suspectul asasinării lui Charlie Kirk

„M-am săturat de ura lui”, i-a spus Tyler Robinson, 22 de ani, colegului său de cameră și partenerului său romantic, când a fost întrebat de ce a comis crima, potrivit transcrierilor mesajelor din documentele depuse marți de procurori. El este acuzat că a tras împușcătura unică cu o pușcă dintr-un cuib de lunetist de pe acoperiș care i-a străpuns gâtul lui Kirk, miercuri, pe campusul Utah Valley University din Orem, la circa 40 mile (65 km) sud de Salt Lake City.

Procurorul districtual al comitatului Utah, Jeffrey Gray, a spus la o conferință de presă că biroul său a înregistrat marți șapte capete de acuzare împotriva lui Robinson, inclusiv omor agravat, obstrucționarea justiției pentru că a scăpat de probe și intimidarea martorilor pentru că i-a cerut colegului să șteargă mesaje care îl incriminau.

Gray a spus că a luat decizia de a solicita pedeapsa cu moartea „independent, bazat exclusiv pe probele disponibile și pe circumstanțele și natura crimei”. Anumiți politicieni, inclusiv președintele SUA Donald Trump, ceruseră pedeapsa cu moartea în acest caz. Uciderea, surprinsă în clipuri video grafice care au devenit virale pe internet, a provocat denunțuri ale violenței politice pe întreg spectrul ideologic, dar a declanșat și un val de învinuiri partizane și îngrijorări că asasinarea lui Kirk ar putea genera mai mult sânge vărsat.

Suspectul urma să apară prin transmisie video din închisoare, ulterior marți, la Tribunalul de Justiție al comitatului Utah din Provo.

În documentele depuse în instanță marți, procurorii au început să prezinte cazul împotriva lui Robinson, care a fost în libertate mai mult de 30 de ore înainte de a se preda autorităților.

ADN-ul găsit pe trăgaciul a ceea ce autoritățile cred că a fost arma crimei a fost legat de Robinson, au spus procurorii.

(sursa: Mediafax)