Profanarea altarului: Un român a vandalizat Bazilica Sf. Petru din Vatican

Un bărbat a profanat altarul principal al Bazilicii Sf. Petru din Vatican urcându-se pe acesta și aruncând la pământ șase candelabre, potrivit anunță ANSA.

După ce a aruncat candelabrele, bărbatul a îndepărtat pânza de altar.

Individul, de origine română, a fost reținut de Poliția Vaticanului. El a fost identificat și pus sub acuzare de agenții Inspectoratului Vatican.

Un incident asemănător s-a produs în 2023. Atunci, un bărbat s-a urcat pe altar și apoi s-a dezbrăcat.

The parasite breaks into Vatican and devastates what he finds in St. Peter's Basilica. pic.twitter.com/Kfj59NjLHM