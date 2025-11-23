Protest de amploare la Tel Aviv: Mii de oameni cer anchetarea tragediei din 7 octombrie 2023

Piața Habima din Tel Aviv s-a umplut sâmbătă seara de manifestanți, alături de lideri ai opoziției. Ei au cerut clarificarea eșecurilor din 7 octombrie 2023 și asumarea responsabilității politice. Demonstrația a avut loc în paralel cu un alt protest, în Piața Ostaticilor. Aici familiile victimelor solicită săptămânal repatrierea celor trei ostatici uciși rămași în Gaza.

La protest au participat mai mulți lideri politici de prim rang din Israel, printre care foști premieri, foști șefi ai armatei și actuali lideri ai opoziției. Printre aceștia, s-au numărat Naftali Bennett, Yair Lapid, Benny Gantz, Gadi Eisenkot și Yair Golan. Potrivit Times of Israel, singurul absent notabil a fost Avigdor Liberman, un politician cunoscut pentru pozițiile sale dure.

Demonstranții au afișat un banner uriaș cu mesajul „Căutăm: o opoziție puternică și unită”, iar în scandări, premierul Benjamin Netanyahu a fost numit „tiran”.

Fostul deputat Izhar Shay, care și-a pierdut fiul în atac, a cerut opoziției să nu intre în nicio guvernare viitoare care nu promite înființarea unei comisii independente.

„Cei care au fost parte a eșecurilor nu pot scrie regulile investigației”, a spus el, criticând încercarea guvernului Netanyahu de a controla procesul. Shay a îndemnat și martorii sau experții să refuze colaborarea cu ancheta inițiată de executiv. El a numit demersul guvernului o tentativă de „albire politică”. Potrivit lui Shay, doar o investigație condusă de sistemul judiciar poate oferi adevărul complet despre modul în care statul a fost prins nepregătit în fața atacului.

O manifestantă al cărei tată a fost ucis în atacurile din 7 octombrie, Adi Zakuto, a acuzat guvernul că încearcă să se protejeze. „Ce mă arde astăzi, mai mult decât durerea, este evitarea responsabilității”, a spus ea. Zakuto a cerut celor prezenți să nu permită rescrierea evenimentelor: „Nu îi lăsați să rescrie istoria. Adevărul va ieși la iveală”.

Printre vorbitori s-au aflat și supraviețuitori ai atacului de la festivalul de muzică Nova. Ei au subliniat că apelurile pentru o anchetă independentă nu au legătură cu politica. „Noi nu suntem inamicul, iar ceea ce cerem nu este politic”, a spus unul dintre ei, insistând că solicitarea vine din nevoia de adevăr și responsabilitate.

În Piața Ostaticilor, Bar Godard – fiica unui ostatic ucis, recent repatriat – a îndemnat la presiune continuă asupra guvernului pentru a aduce acasă trupurile celor trei rămași. „Returnarea celor decedați nu este o favoare. Este cea mai de bază datorie a statului”, a transmis ea.

Protestele au loc într-o perioadă tensionată, cu un armistițiu fragil în Gaza. Participanții au cerut menținerea acestuia pentru a permite repatrierea rămășițelor victimelor și continuarea negocierilor.