Proteste de amploare în Indonezia. Cel puțin 20 de persoane au dispărut

„După căutări și verificări, 20 de persoane rămân de negăsit”, a transmis Comisia pentru persoanele dispărute și victimele violențelor (KontraS).

Protestele au început pe 25 august, în semn de opoziție față de o indemnizație acordată parlamentarilor. Situația a degenerat după moartea unui șofer de moto-taxi, strivit de o dubă a poliției, iar bilanțul se ridică în prezent la 6 morți.

KontraS a precizat că cele 20 de persoane au dispărut în orașele Bandung, Jakarta și Depok (în apropierea Capitalei), precum și într-un „loc necunoscut”.

Mii de oameni au protestat din nou luni în mai multe orașe ale Indoneziei, iar armata a fost desfășurată pe străzile din Jakarta. Națiunile Unite au cerut deschiderea unor anchete „rapide, aprofundate și transparente” privind cele șase decese și „utilizarea disproporționată a forței de către forțele de ordine”.

Poliția a arestat 1240 de persoane la Jakarta în timpul protestelor de la 25 august încoace, a declarat inspectorul general al poliției metropolitane a capitalei, Asep Edi Suheri, citat de agenția de presă de stat Antara.

Duminică, președintele Prabowo Subianto, confruntat cu cele mai ample proteste de la preluarea mandatului său, în urmă cu mai puțin de un an, a încercat să răspundă revendicărilor manifestanților anunțând eliminarea indemnizației care urma să fie acordată parlamentarilor.