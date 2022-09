Proteste anti-război în Rusia după mobilizarea anunțată de Putin

Peste 200 de persoane au fost arestate la demonstrații care au loc în toată Rusia, după anunțul președintelui Vladimir Putin privind mobilizarea parțială a civililor pentru a lupta în Ucraina.

Declarația aparține unui grup de monitorizare a poliției și este citată de AFP.

Protestatarii au scandat în Moscova „Viață pentru copiii noștri”, conform Nexta.

Președintele Vladimir Putin a anunțat, miercuri, într-un discurs, mobilizarea parțială în contextul conflictului din Ucraina și a amenințat Occidentul cu armele nucleare deținute de Rusia, mai performante decât ale Vestului.

Preşedintele SUA, Joseph Biden, a declarat că acţiunile Rusiei în Ucraina constituie "încălcări semnificative" ale Cartei Naţiunilor Unite, cerând continuarea susţinerii internaţionale pentru Kiev şi afirmând că nu a ameninţat nimeni Moscova.

"Este vorba de un război care a fost opţiunea unui singur om", a spus Biden, conform CNN, referindu-se la preşedintele rus, Vladimir Putin.

. În orașul siberian Irkutsk, cel puțin 10 din 60 de protestatari au ajuns în mâinile forțelor de ordine. În Novosibirsk, unul dintre protestatari a fost filmat în timp ce striga: ”Nu vreau să mor pentru Putin”!, scrie The Guardian

Mai multe videoclipuri postate pe Twitter arată cum oamenii care au ieșit pe străzile din Siberia au început să fie ridicați deja de poliție.

"No to mobilization"



Small scale anti-mobilization protests are taking place in several cities of #Siberia following #Putin's announcement.



Protests are called all over #Russia at 19:00 local time. pic.twitter.com/PC7sxh9Oa3