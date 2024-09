Putin a ajuns în Mongolia fără probleme, deși Curtea Penală Internaţională a emis un mandat de arestare pe numele lui

Președintele rus, Vladimir Putin, pe numele căruia Curtea Penală Internaţională a emis un mandat de arestare, a sosit luni în Mongolia, fără probleme, pentru o vizită de stat. În conformitate cu dreptul internațional, Mongolia, membră a CPI, ar trebui să acționeze pe baza mandatelor Curții.

UE și Ucraina au reamintit Mongoliei această obligație în ultimele zile, timp în care oficialii ruși au afirmat că nu au „nicio îngrijorare” cu privire la vizita liderului rus, notează Politico.

Mandatul CPI, emis în martie 2023, îl acuză pe Putin de crime de război legate de deportarea și transferul ilegal al copiilor din zonele ocupate ale Ucrainei în Rusia.

Nu există încă niciun indiciu că Mongolia intenționează să-l aresteze pe Putin. Dacă nu reușește, probabil că va fi urmărită penal pentru lipsa sa de acțiune, a declarat un expert juridic pentru POLITICO.

„Mongolia va fi cu siguranță urmărită penal de Curtea Penală Internațională. CPI ar putea decide apoi să trimită cazul la Adunarea statelor părți, care ar putea condamna încălcarea de către Mongolia în cadrul unei așa-numite proceduri de neconformitate. Cu toate acestea, nu există consecințe grave, de exemplu sancțiuni”, a declarat Tamas Hoffmann, cercetător senior la Institutul de Studii Juridice.

„A adăposti un fugar de justiția internațională nu ar echivala doar cu obstrucționarea justiției. Dacă Mongolia oferă chiar și un refugiu sigur temporar pentru președintele Putin, va deveni efectiv un complice în asigurarea impunității pentru unele dintre cele mai grave crime”, a explicat Altantuya Batdorj, director executiv al Amnesty International Mongolia.

Mongolia, o țară de aproximativ jumătate din dimensiunea Europei, dar locuită de doar aproximativ 3,4 milioane de oameni, are legături comerciale importante cu Rusia.

