Panică în Emirate: Locuitorii din Dubai, somați să se adăpostească după o serie de explozii pe cer

Luni, deasupra Dubaiului s-au auzit bubuituri provenite de la interceptări, după ce a fost declanșată o alertă de raid aerian, iar locuitorii s-au adăpostit pentru prima dată de la încetarea focului în războiul din Iran, relatează Euronews.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au emis o alertă pe telefonul mobil cu privire la un posibil atac cu rachete înainte de interceptări. „Având în vedere situația actuală și potențialele amenințări cu rachete, căutați imediat un loc sigur în cea mai apropiată clădire securizată”, se arată în mesaj. În următorul mesaj, se preciza că situația era „acum sigură” și că locuitorii își puteau continua activitățile normale, luând în același timp „precauțiile necesare”.

Luni, Emiratele Arabe Unite au declarat că Iranul a lansat două drone asupra unui petrolier afiliat companiei sale petroliere de stat ADNOC în Strâmtoarea Ormuz, condamnând atacul.

„Vizarea transportului maritim comercial și utilizarea Strâmtorii Ormuz ca instrument de coerciție economică sau șantaj reprezintă acte de piraterie din partea Corpului Gărzilor Revoluționare din Iran”, a declarat Ministerul de Externe, adăugând că nimeni nu a fost rănit, potrivit aceleiași surse.

Emiratele Arabe Unite au numit incidentul o „încălcare flagrantă” a Rezoluției 2817 a Consiliului de Securitate al ONU.

