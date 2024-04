O rachetă rusească a ucis patru persoane și a rănit alte 28 în Odesa

Un atac rusesc cu o rachetă asupra unei instituții de învățământ din portul ucrainean Odesa a ucis luni patru persoane și a rănit 28, au declarat oficiali ucraineni.

Guvernatorul regional Oleh Kiper a scris pe Telegram că patru dintre răniți sunt în stare gravă și primesc tratament de urgență. El a precizat că printre răniți se numără doi copii și o femeie însărcinată, relatează Reuters.

Purtătorul de cuvânt al marinei ucrainene, Dmytro Pletenciuk, a declarat că în atacul rusesc a fost folosită o rachetă Iskander-M. Acest gen de rachete sunt mai greu de interceptat, relevă sursa citată.

Radiodifuzorul public Suspilne a arătat că acoperișul clădirii, descrisă ca fiind o academie de drept, a fost distrus. Aceasta a precizat că președintele academiei, un fost membru proeminent al parlamentului ucrainean, Serhii Kivalov, se numără printre răniți.

