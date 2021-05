Război în Orientul Mijlociu: Armata israeliană a trimis trupe în Fâşia Gaza!

Armata israeliană a trimis, în cursul nopţii de joi spre vineri, militari în teritoriul palestinian Fâşia Gaza, în contextul conflictului cu organizaţiile islamiste Hamas şi Jihadul Islamic, afirmă surse citate de presa israeliană.

Deocamdată, nu este vorba de o invazie, dar militari israelieni au pătruns în Fâşia Gaza, pentru misiuni punctuale, în cadrul operaţiunilor antiteroriste, în eforturile de a opri atacurile cu rachetă spre teritoriul israelian, au declarat surse citate de publicaţiile Haaretz şi Times of Israel. Este prima dată de la izbucnirea confruntărilor dintre Israel şi grupuri islamiste palestiniene când militari israelieni pătrund în Fâşia Gaza.

Conform cotidianului The Jerusalem Post, armata israeliană atacă în prezent poziţii din Fâşia Gaza din aer şi de la nivel terestru. Armata israeliană nu a oferit detalii despre operaţiunea terestră. Nu se ştie câţi militari au intervenit în Fâşia Gaza şi nici dacă misiunea lor s-a încheiat deja ori continuă.

"Aviaţia militară israeliană şi trupe terestre efectuează în prezent atacuri în Fâşia Gaza. Noi suntem pregătiţi şi continuăm să fim pregătiţi pentru diverse scenarii", a declarat în cursul nopţii un purtător de cuvânt al armatei israeliene citat de Agenţia France-Presse şi de cotidianul Le Monde.

Jonathan Conricus, un purtător de cuvânt al armatei israeliene, a confirmat că militari israelieni au pătruns în Fâşia Gaza, dar nu a precizat numărul acestora ori durata operaţiunii terestre.

Nu este clar în ce constă operaţiunea terestră. Surse militare israeliene au declarat pentru cotidianul Times of Israel că trupe israeliene au pătruns în Fâşia Gaza doar în apropierea frontierei, fără a intenţiona să avanseze. Oficiali citaţi de cotidianul american The New York Times au declarat că în Fâşia Gaza au fost doar misiuni punctuale, însă bombardamentele sunt efectuate în principal cu sisteme de artilerie plasate pe linia frontierei şi din aer. Armata israeliană nu a oferit detalii despre operaţiune.

Mişcarea Hamas a avertizat armata israeliană să evite incursiunile terestre. "Orice incursiune terestră, indiferent în ce zonă a Fâşiei Gaza, va conduce la creşterea numărului morţilor şi prizonierilor în rândurile inamicului", a transmis organizaţia islamistă Hamas, conform postului France24.

În paralel cu operaţiunea terestră, aviaţia militară israeliană a continuat raidurile aeriene asupra Fâşiei Gaza.

Până în prezent, au fost atacate aproximativ 750 de poziţii islamiste din Fâşia Gaza. Locuitorii comunităţilor israeliene situate în apropierea frontierei cu Fâşia Gaza au fost îndemnaţi să rămână în case.

Premierul în funcţie al Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat, în cursul nopţii de joi spre vineri, că organizaţia islamistă Hamas, care deţine controlul asupra Fâşiei Gaza, "va plăti un preţ greu".

"Vom continua să facem ceea ce facem cu intensitate mare. Nu suntem spre final, operaţiunea va continua cât va fi necesar", a afirmat Benjamin Netanyahu.

În paralel, continuă eforturile diplomatice pentru un armistiţiu între Israel şi grupurile islamiste palestinene. Liderul organizaţiei islamiste Hamas, Ismail Haniyeh, a vorbit joi seară prin telefon cu oficiali din Egipt, precum şi cu emisarul ONU în Orientul Mijlociu, Tor Wennesland, potrivit site-ului Ynetnews.com. În prezent au loc mai multe eforturi diplomatice pentru un armistiţiu, prin intermediul Rusiei, Egiptului, Iordaniei şi Qatarului. Administraţia Joseph Biden a anunţat decizia de a trimite un diplomat de rang înalt în Orientul Mijlociu, pentru negocieri între Israel şi grupurile islamiste din Fâşia Gaza în scopul ajungerii la un armistiţiu. Hady Amr, adjunct al secretarului de Stat american responsabil de relaţiile cu Israelul şi cu palestinienii, urmează să ajungă în Orientul Mijlociu.

Benjamin Netanyahu a dat asigurări că forţele de ordine acţionează şi pentru oprirea confruntărilor între etnici arabi şi evrei în unele oraşe israeliene. "Vom oferi susţinere totală poliţiei şi celorlalte servicii de securitate pentru a restabili legea şi ordinea în oraşele din Israel. Nu vom tolera anarhia. Îi îndemn încă o dată pe cetăţenii Israelului să nu ia legile în propriile mâini", a subliniat Benjamin Netanyahu.

Noi violenţe între grupuri de etnici evrei şi arabi au avut loc, în cursul nopţii de joi spre vineri, în oraşe din Israel, iar secretarul de Stat american, Antony Blinken, s-a declarat extrem de îngrijorat de confruntările interetnice, produse pe fondul conflictului dintre Israel şi grupuri militante palestiniene. Violenţele interetnice s-au înregistrat în oraşele Lod, Ramla, Jaffa, Tel Aviv şi Umm al-Fahm.

(sursa: Mediafax)