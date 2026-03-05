Războiul cu Iranul tensionează relațiile transatlantice

Mai mulți lideri europeni au criticat sau au refuzat să sprijine direct campania militară împotriva Iranului, arată Politico. Premierul britanic Keir Starmer a refuzat să permită bombardierelor americane să decoleze de pe baze militare din Marea Britanie pentru atacuri asupra Iranului, autorizând doar operațiuni defensive.

În același timp, premierul Spaniei Pedro Sánchez a condamnat războiul și a blocat utilizarea bazelor aeriene spaniole pentru operațiunile militare americane. Aceastaă decizie a provocat reacții dure din partea lui Trump.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat că loviturile militare ar putea încălca dreptul internațional. El descris conflictul ca fiind extrem de periculos pentru stabilitatea regională.

Disputa privind războiul din Orientul Mijlociu ar putea escalada și în plan economic. Donald Trump a amenințat cu măsuri comerciale împotriva Spaniei după refuzul acesteia de a sprijini operațiunile militare.

Casa Albă a transmis că Washingtonul se așteaptă ca aliații europeni să coopereze în campania împotriva Iranului. Argumentul principal este că regimul de la Teheran reprezintă o amenințare atât pentru SUA, cât și pentru Europa.

Nu toate statele europene au adoptat aceeași poziție. Germania, condusă de cancelarul Friedrich Merz, a permis utilizarea bazei aeriene de la Ramstein pentru operațiuni americane, gest apreciat de Donald Trump.

Totuși, mulți oficiali europeni consideră că decizia de a lansa atacuri asupra Iranului fără consultarea aliaților din NATO a afectat serios încrederea în relația transatlantică.

Chiar dacă tensiunile sunt evidente, liderii europeni recunosc că securitatea continentului depinde încă în mare măsură de sprijinul militar american.

În același timp, unii diplomați europeni spun că Washingtonul ar putea descoperi că operațiunile militare din Orientul Mijlociu sunt mult mai dificile fără sprijinul tradițional al aliaților.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)