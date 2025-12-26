x close
Război în Ucraina. Forțele ruse pierd orașul Kupiansk din regiunea Harkov

de Redacția Jurnalul    |    26 Dec 2025   •   14:00
Sursa foto: Hepta/Kupiansk nu mai este sub controlul Moscovei.

Forțele rusești din Kupiansk sunt pe punctul prăbușirii complete. Doar câteva zeci de soldați mai rezistă în orașul din nord-estul Ucrainei. Trupe izolate, fără aprovizionare, se predau din ce în ce mai mult.

Viktor Trehubov, șeful comunicării Forțelor Comune ale Ucrainei, confirmă dezastrul: „Se predau. Au existat chiar cazuri când mercenari străini care luptă pentru ruși s-au predat”, informează foxnews.com.

Unitățile rusești supraviețuiesc doar prin reaprovizionare pe calea aerului. Metoda nu funcționează pe termen lung. „Aprovizionarea doar prin pod aerian nu le permite să reziste mult timp", a declarat Trehubov.

Atacurile zilnice rusești pe axa Kupiansk nu schimbă nimic. Forța de muncă lipsește. Rezervele lipsesc. „Pur și simplu nu au capacități suplimentare pentru a restabili cumva situația”, spune oficialul ucrainean.

Bloggerii militari ruși și corespondenții de război admit acum public: Kupiansk nu mai este sub controlul Moscovei.

„A apărut un val întreg de mesaje care spuneau că Kupiansk a dispărut. Chiar și propagandiștii ruși recunosc că orașul nu mai este sub controlul lor”, a declarat Trehubov.

Rusia nu a restabilit niciodată controlul complet după eliberarea din septembrie 2022. Excepție face doar scurta ocupație din faza inițială a invaziei.

„Ei înșiși recunosc că apărarea orașului de către unitățile care au intrat și au încercat să-și asigure poziții în districtele nordice a eșuat”, a spus Trehubov.

Luptele continuă în afara orașului, peste râul Oskil. Forțele ucrainene mențin controlul asupra Kupiansk. Statul Major ucrainean raportează: cinci atacuri rusești respinse pe 24 decembrie în apropierea localităților Petropavlivka, Pishchane, Zahryzove și Kupiansk.

Recenta contraofensivă ucraineană a perturbat total planurile rusești. „A fost o surpriză pentru inamic. Pur și simplu nu au resursele necesare pentru a recâștiga controlul”, a declarat Trehubov.

Kupiansk rămâne un nod feroviar și rutier crucial din regiunea Harkov. Populația pre-război: aproximativ 27.000 de locuitori. Orașul a fost ocupat scurt la începutul invaziei din 2022, apoi eliberat de forțele ucrainene.

 

Subiecte în articol: razboi ucraina Rusia harkov
