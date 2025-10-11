Războiul comercial SUA-China escaladează. Donald Trump impune Beijingului un tarif vamal suplimentar de 100%

„China adoptat o poziție extrem de agresivă în ceea ce privește comerțul, trimițând o scrisoare extrem de ostilă lumii, în care afirma că, începând cu 1 noiembrie 2025, va impune controale la export pe scară largă asupra practic tuturor produselor pe care le fabrică, inclusiv asupra unora care nu sunt fabricate de ea”, a scris liderul de la CasaAlbă pe Truth Social.

„Acest lucru afectează TOATE țările, fără excepție, și a fost, evident, un plan conceput de ei cu ani în urmă”, a precizat acesta.„Este absolut nemaiauzit în comerțul internațional și o rușine morală în relațiile cu alte națiuni”.

Trump a declarat că va impune noul tarif de la 1 noiembrie „sau mai devreme, în funcție de orice alte acțiuni sau modificări întreprinse de China”.

Controlul Chinei asupra exporturilor de metale rare

Mai devreme în aceeași zi, Trump l-a criticat pe liderul chinez Xi Jinping pe rețelele de socializare pentru eforturile intensificate ale Chinei de a impune controale asupra exporturilor de metale rare esențiale, amenințând cu represalii economice și afirmând că nu mai vede niciun motiv să se întâlnească cu Xi în timpul vizitei programate în regiune la sfârșitul acestei luni.

La momentul respectiv, Trump a amenințat, de asemenea, cu sancțiuni economice împotriva Chinei, avertizând: „În funcție de ceea ce va spune China despre „ordinul” ostil pe care tocmai l-a emis, voi fi obligat, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, să contracarez financiar această mișcare”.

„Pentru fiecare element pe care au reușit să-l monopolizeze, noi avem două”, a adăugat el.

Beijingul a intensificat, joi, restricțiile drastice asupra exporturilor de pământuri rare, extinzând lista mineralelor aflate sub control și controalele care vizează tehnologiile de producție și utilizarea acestora în străinătate, inclusiv pentru aplicații militare și semiconductoare.

Acțiunile au vizat o vulnerabilitate acută pentru SUA, care a determinat administrația Trump să depună eforturi semnificative în ultimele luni pentru a identifica și a crește rapid capacitatea de exploatare minieră și de producție. Și a declanșat imediat semnale de alarmă în cadrul administrației Trump.

Măsura a fost luată în contextul în care Beijingul a încercat să-și sporească influența în negocierile comerciale cu Statele Unite și înaintea unei întâlniri preconizate între Xi și Trump, în marja summitului APEC din Coreea de Sud, care va avea loc la sfârșitul acestei luni.

Unii oficiali ai administrației au considerat această acțiune o încercare clară a lui Xi de a-și asigura influența înaintea întâlnirii față în față cu Trump, în timp ce alții au indicat măsurile de control al exporturilor luate de SUA ca fiind posibilul factor care a declanșat reacția Chinei.