Cum se construiește frica de eșec

Îi cedăm cuvântul: „Frica de eșec este, în parte, o expresie a fricii de a fi umilit. Orice eșec devine o catastrofă. De pildă, o pacientă, o fată care nu a știut ceva ce era de așteptat să știe la școală nu numai că s-a simțit extrem de rușinată, dar a simțit și că celelalte fete din clasă o vor disprețui și se vor întoarce complet împotriva ei. Această reacție este cu atât mai importantă cu cât deseori sunt percepute ca eșecuri evenimente care, de fapt, nu au nicio conotație de eșec sau sunt cel mult nesemnificative, cum ar fi: a nu obține cele mai mari note la școală, a nu reuși, parțial, la un examen, a da o petrecere care nu este un succes extraordinar sau a nu fi fost strălucitor într-o conversație, pe scurt, orice lucru care nu se ridică la înălțimea unor așteptări exagerate.”

Anticipare

În continuare: „O respingere de orice fel față de care, așa cum am văzut, nevroticul reacționează cu intensă ostilitate, este, de asemenea, trăită ca un eșec și, prin urmare, ca o umilință. Această frică a persoanei nevrotice poate fi mult intensificată de neplăcuta anticipare a faptului că ceilalți se vor bucura de un eșec al său deoarece îi cunosc ambiția neobosită. Ce o îngrozește mai mult chiar decât eșecul în sine este eșecul după ce a arătat în vreun fel că este în competiție, că își dorește într-adevăr succesul și a făcut eforturi pentru a-l atinge. Simte că un simplu eșec poate fi iertat, chiar ar putea stârni simpatie mai degrabă decât ostilitate, dar că, odată ce și-a arătat interesul pentru succes, este înconjurată de o hoardă de dușmani persecutori care așteaptă să o distrugă la orice semn de slăbiciune sau eșec.”

Contrast

Tot aici: „Atitudinile care rezultă variază în funcție de conținutul fricii. Dacă accentul este pus pe frica de eșec în sine, nevroticul își va dubla eforturile sau chiar va deveni disperat în încercările sale de a evita eșecul. O anxietate acută poate apărea înaintea unor testări cruciale ale forței sau abilității sale, cum ar fi examenele sau aparițiile publice. Dar dacă accentul este pus pe teama că ceilalți își vor da seama de ambiția sa, atunci tabloul rezultat este exact opus. Anxietatea pe care o simte îl va face să pară dezinteresat și îl va determina să nu facă niciun fel de efort. Contrastul dintre aceste două tablouri este remarcabil, deoarece arată cum două tipuri de frică, în ultimă instanță înrudite, pot produce două seturi complet diferite de caracteristici.”

Anxietate neconștientizată

Aproape de concluzie: „Persoana care se conformează primului tipar va munci frenetic pentru examene, dar cea care se conformează celui de-al doilea tipar va munci foarte puțin și poate se va dedica ostentativ unor activități sociale sau hobbyuri, arătând astfel lumii lipsa sa de interes față de examene. De obicei, nevroticul nu este conștient de anxietatea sa, fiind conștient numai de consecințele acesteia. De exemplu, nu poate să se concentreze asupra muncii. Sau poate avea temeri ipohondriace, cum ar fi frica de probleme cardiace din cauza efortului fizic sau de o cădere nervoasă din cauza suprasolicitării mentale. Sau poate fi epuizat după orice efort - când anxietatea este implicată într-o activitate, este probabil ca aceasta să fie epuizantă - și va folosi această epuizare pentru a demonstra că eforturile îi dăunează sănătății și, prin urmare, trebuie evitate.”

