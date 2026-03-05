x close
de Redacția Jurnalul    |    05 Mar 2026   •   12:45
O tânără din Corabia, care a acuzat un profesor de hărțuire, și-a trimis singură mesaje de amenințare
O tânără de 18 ani din Corabia este cercetată penal pentru inducerea în eroare a autorităților, după ce aceasta și-a trimis singură mesaje de amenințare, deși inițial a susținut că este hărțuită de un profesor.

Cazul a început în luna octombrie a anului trecut după ce tânăra a susținut că ar fi hărțuită în mediul online de un cadru didactic. În urma plângerii, a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de hărțuire.

Presupusa victimă a depus mai multe mesaje și capturi de ecran care ar fi reprezentat amenințări, fapt ce a determina autoritățile să extindă cercetările și pentru „amenințare” și „influențarea declarațiilor”.

În luna februarie, polițiștii au dispus ridicarea telefonului mobil al tinerei, în vederea efectuării unor verificări tehnice de specialitate.

„Aceasta a sesizat prin S.N.U.A.U. 112 faptul că ar i-ar fi fost reținut în mod abuziv telefonul de un polițist. Sesizarea a fost înaintată procurorului competent, care, în urma verificărilor efectuate, a dispus respingerea solicitării, constatând că activitățile s-au desfășurat cu respectarea dispozițiilor legale”, se arată în informarea emisă de IPJ Olt.

În urma verificărilor realizate de autorități., s-a constată că tânăra a creat și utilizat conturi fictive de pe care își trimitea singură mesaje amenințătoare, pe care ulterior le prezenta poliției drept probe împotriva profesorului.

Tânără a fost audiată luni și și-a recunoscut fapta, astfel Poliția a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de aceasta, sub infracțiunea de „inducerea în eroare a organelor judiciare”.

(sursa: Mediafax)

