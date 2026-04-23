Trump schimbă radical politica drogurilor: canabisul, reclasificat ca substanță mai puțin periculoasă

Trump schimbă statutul canabisului în SUA: o mutare majoră în politica drogurilor

Administrația americană face un pas important spre relaxarea regimului canabisului. Decizia Departamentului de Justiție marchează o schimbare istorică, cu implicații pentru pacienți, cercetători și industria farmaceutică, potrivit BBC.

Canabisul, mutat într-o categorie mai puțin periculoasă

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a decis reclasificarea canabisului, reducând nivelul său de risc în cadrul legislației federale. Procurorul general interimar Todd Blanche a anunțat că produsele care conțin marijuana și sunt aprobate de autoritățile sanitare sau licențiate la nivel de stat vor trece din categoria Schedule I – unde se află droguri precum heroina – în categoria Schedule III.

Această schimbare plasează canabisul în aceeași categorie cu medicamente precum cele pe bază de codeină, recunoscute pentru utilizări medicale controlate.

O decizie care deschide ușa cercetării

Oficialii americani susțin că noua clasificare va facilita cercetarea științifică și va îmbunătăți accesul pacienților la tratamente. Todd Blanche a declarat că această măsură respectă promisiunea fostului președinte Donald Trump de a extinde opțiunile medicale disponibile pentru americani.

În paralel, autoritățile au anunțat organizarea unei audieri în luna iunie, care ar putea duce la o reclasificare mai amplă a marijuanei.

Canabisul rămâne ilegal la nivel federal

În ciuda acestei schimbări, canabisul continuă să fie interzis la nivel federal în SUA. Cu toate acestea, majoritatea statelor americane au adoptat deja legi care permit utilizarea medicală sau recreațională a marijuanei.

Această discrepanță a creat un sistem fragmentat, în care afacerile din domeniu trebuie să respecte reguli diferite la nivel statal și federal, inclusiv în ceea ce privește taxarea și accesul la servicii bancare.

Un proces legislativ care poate dura ani

Noua regulă trebuie publicată oficial și va intra în vigoare după 30 de zile, perioadă în care poate fi contestată în instanță. Experții se așteaptă la procese juridice care ar putea întârzia implementarea deciziei chiar și ani de zile.

O schimbare mai mult simbolică?

Unii specialiști consideră că măsura este, deocamdată, mai degrabă simbolică. Reprezentanții organizațiilor pro-legalizare spun că adevărata soluție ar fi eliminarea completă a canabisului din lista substanțelor controlate.

Totuși, reclasificarea actuală ar putea schimba tonul dezbaterilor politice și ar putea deschide drumul către reforme mai profunde.