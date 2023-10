Record în Spania: începutul lunii octombrie în Spania, cel mai cald din istorie

Anunțul a fost făcut luni de agenția meteorologică a Spaniei, AEMET. Aceasta a transmis că aproape 40% din totalul stațiilor meteo înregistrează temperaturi maxime de peste 32 de grade Celsius.

„În cea mai mare parte a Peninsulei Iberice, temperaturile de la 1 octombrie au fost cuprinse între șapte și 14 grade peste normal pentru această perioadă a anului", a declarat purtătorul de cuvânt al AEMET, Ruben del Campo.

Două orașe din sud-centrul Spaniei, Badajoz și Montoro, au înregistrat recordul de căldură pentru Spania continentală în luna octombrie cu 38 C, respectiv 38,2 C. Recordul anterior a fost de 37,5 C, înregistrat în stațiunea Marbella în octombrie 2014.

Stația meteo din Parcul Retiro din Madrid, care are o vechime de peste un secol, a egalat recordul de 30 C stabilit în 1930.

(sursa: Mediafax)