Prima vizită a Regelui Charles după revenirea la muncă, un centru oncologic: ”Sunt bine, mulțumesc”

Un rege Charles al Marii Britanii zâmbitor și cu un aspect sănătos a revenit marți la treburile publice pentru prima dată de când a fost diagnosticat cu cancer în februarie, relatează Reuters.

Palatul Buckingham a anunțat zilele trecute că medicii au fost suficient de mulțumiți de răspunsul regelui, în vârstă de 75 de ani, la tratamentul pentru forma de cancer pe care o are, așa încât acesta să poată relua unele angajamente în public.

În prima dintre aceste apariții publice, regele și soția sa, Camilla, au vizitat un centru de oncologie, University College Hospital Macmillan Cancer Centre. Regele a părut vesel, salutându-i pe cei adunați afară la sosirea sa, relevă sursa citată.

"Sunt bine, mulțumesc", i-a spus Charles unui pacient.

Vizita a marcat, de asemenea, faptul că Charles a devenit conducătorul organizației caritabile Cancer Research UK, care a fost concepută pentru a contribui la creșterea gradului de conștientizare a importanței diagnosticării timpurii a bolii.

Problemele de sănătate ale lui Charles au început în ianuarie, când s-a aflat că va fi internat pentru a fi supus unei proceduri medicale privind ”o prostată mărită benignă”.

În luna următoare, Palatul Buckingham a arătat că testele au descoperit prezența unei "forme de cancer", dar nu a oferit mai multe detalii.

King Charles is returning to his public facing duties amid his battle with cancer. pic.twitter.com/Bn4fOzZvr7