Charles va fi primul monarh britanic din ultimii 500 de ani care se va ruga public alături de Papa

Regele Charles al III-lea va intra în istorie săptămâna viitoare, devenind primul monarh britanic care se va ruga public alături de un papă în aproape 500 de ani, de la Reforma inițiată de Henric al VIII-lea, potrivit Sky News.

Monarhul și Regina Camilla urmează să efectueze o vizită de stat la Sfântul Scaun, unde se vor întâlni cu Papa Leon al XIV-lea la Palatul Apostolic. Momentul central al vizitei va fi participarea la o slujbă ecumenică în Capela Sixtină, un eveniment considerat de Vatican și de Biserica Anglicană drept un pas istoric spre reconciliere între cele două confesiuni creștine.

Regele Charles, care deține titlul de Guvernator Suprem al Bisericii Anglicane, va participa împreună cu Papa la o rugăciune comună în timpul ceremoniei, gest fără precedent în jumătate de mileniu de la ruperea Angliei de Roma, în 1534.

În cadrul vizitei, Regele va primi și titlul onorific al Abației Sfântul Paul din Afara Zidurilor, una dintre cele patru bazilici papale majore ale Romei.

Ultima vizită regală britanică la Vatican a avut loc în 1961, când Regina Elisabeta a II-a a devenit primul monarh britanic post-reformă primit oficial de un papă.

(sursa: Mediafax)