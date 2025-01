Rolul principal al lui Musk în guvernul lui Trump, confirmat de procedurile de inaugurare

Directorul SpaceX a ocupat un loc privilegiat în spatele familiei Trump în timpul ceremoniei, unde a reacționat cu entuziasm la promisiunea președintelui de a „trimite astronauți americani să ducă steagul american pe Marte" - un obiectiv care se aliniază cu viziunea personală a miliardarului, potrivit Sky News.

Musk și-a arătat public susținerea pentru noul președinte, postând pe platforma sa de social media X mesajul „Întoarcerea regelui".

Sprijinul său s-a manifestat și financiar, cu o contribuție de aproximativ 200 de milioane de dolari la campania electorală a lui Trump.

În calitate de șef al DOGE, Musk va coordona un departament consultativ cu obiectivul de a reduce cheltuielile guvernamentale cu aproximativ 2 miliarde de dolari, o sumă comparabilă cu deficitul actual al SUA. Aceste reduceri ar putea afecta programele de asigurări sociale și Medicare, putând duce la concedierea a sute de mii de angajați guvernamentali.

La ceremonia de inaugurare au participat și alți giganți ai tehnologiei, printre care Mark Zuckerberg de la Meta și Jeff Bezos de la Amazon. Vivek Ramaswamy, care trebuia să conducă DOGE alături de Musk, s-a retras pentru a candida la funcția de guvernator al statului Ohio.

În discursul său de la Capital One Arena din Washington DC, Musk a salutat începutul unei noi „epoci de aur" pentru Statele Unite, declarând: „Va fi fantastic".

When the vending machine accidentally gives you two chips pic.twitter.com/Tmtm3eJQSg