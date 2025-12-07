Crimă oribilă în Dubai! Milionarul criptomonedelor și soția sa, torturați și îngropați în plastic în mijlocul deșertului

Crimă șocantă în Emiratele Arabe Unite: Investitorul rus în criptomonede Roman Novak și soția sa, găsiți morți în deșert

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat descoperirea trupurilor lui Roman Novak, fondator al unei platforme de transferuri cripto, și ale soției sale, Anna, după o dispariție misterioasă în luna octombrie. Ancheta dezvăluie o crimă orchestrată cu brutalitate, având ca miză accesul la portofelele lor digitale evaluate la sute de milioane de euro.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au localizat cadavrele investitorului rus în criptomonede Roman Novak și ale soției sale, Anna, dispăruți în octombrie. Potrivit presei ruse 47news, rămășițele au fost găsite îngropate în saci groși de plastic într-o zonă izolată de deșert, după reținerea mai multor suspecți.

Conform informațiilor furnizate de poliția din EAU, trupurile au fost descoperite într-un perimetru de aproximativ 500 x 500 de metri, în urma declarațiilor unor persoane arestate în cazul dublei crime. Cei doi soți erau întregi, înveliți în saci de polietilenă și acoperiți cu solvenți chimici.

A fost deja demarat procesul oficial pentru repatrierea rămășițelor în Rusia, unde vor fi înmormântate.

Investitor cu un trecut controversat și sute de milioane strânse din criptomonede

Originar din Sankt Petersburg, Roman Novak era fondatorul Fintopio, o platformă dedicată transferurilor rapide de criptomonede. Potrivit 47news, el ar fi strâns investiții de până la 500 de milioane de dolari înainte de a dispărea. În 2020, Novak fusese condamnat în Rusia la șase ani de închisoare pentru fraudă, iar pe numele său erau deschise mai multe proceduri de executare silită, potrivit united24.

Cum au fost atrași în capcană: întâlnire falsă cu investitori, tortură și ucidere

Anchetatorii susțin că Roman și Anna Novak au fost ademeniți într-o vilă închiriată din orașul Hatta, în apropiere de granița cu Oman, sub pretextul unei întâlniri cu potențiali investitori. Acolo ar fi fost torturați pentru acces la portofelele lor cripto, în care s-ar fi aflat sume de ordinul sutelor de milioane.

Pentru că nu au reușit să obțină codurile, agresorii i-ar fi ucis prin înjunghiere, obligându-i să se privească în ultimele momente de viață.

Ulterior, trupurile au fost introduse în saci rezistenți din polietilenă, peste care au fost turnați solvenți industriali pentru accelerarea descompunerii.

Familia a semnalat dispariția cuplului în octombrie, după ce nu a mai reușit să ia legătura cu cei doi. Ultimele persoane care i-au văzut în viață au fost șoferul lor personal, care i-a dus până în Hatta, de unde au fost preluați de un alt vehicul.

Înainte de a dispărea, Novak a trimis mesaje disperate prietenilor, afirmând că este „blocat în munți, la granița cu Oman” și cerând urgent circa 177.000 de euro.

Semnale telefonice false și încercarea de a induce în eroare ancheta

Telefoanele celor doi au continuat să emită semnal câteva zile după dispariție, localizările fluctuând între Hatta și, în mod misterios, Cape Town (Africa de Sud), înainte ca orice activitate să înceteze pe 4 octombrie.

Anchetatorii cred că răpitorii au activat telefoanele în mai multe locații pentru a deturna investigația.

Cei doi copii ai cuplului, lăsați acasă în Dubai, au fost preluați între timp de tatăl și mama vitregă a Annei.

Arestări în Rusia: trei suspecți, dintre care doi au recunoscut crima

Mai mulți cetățeni ruși au fost reținuți în legătură cu acest caz, printre care fostul polițist Konstantin Șaht, considerat principalul organizator, precum și Yury Șarîpov și Vladimir Dalekin.

Șarîpov și Dalekin au recunoscut faptele, în timp ce Șaht respinge acuzațiile. Toți trei au fost arestați după ce s-au întors din EAU în Rusia și sunt deținuți în prezent, urmând a fi transferați la Sankt Petersburg, potrivit LBC.co.uk.

Posibile legături cu fraude anterioare

Novak avea un trecut încărcat de acuzații de fraudă, fiind condamnat în 2020 pentru escrocherii de amploare. Ar fi convins investitori din China, Orientul Mijlociu și alte regiuni să investească sume uriașe în proiectele sale, acumulând aproximativ 440 de milioane de euro.

El fusese implicat și într-un dosar de înșelăciune mai vechi, cu prejudicii de peste 7 milioane de ruble. Presa rusă crede că aceste conflicte financiare ar sta la baza răpirii și crimei sale.

Autoritățile din EAU nu au emis încă un comentariu oficial. Investigațiile medico-legale și cercetările penale sunt în desfășurare.