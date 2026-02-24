Ce au primit rușii în loc de „Pobeda” 

Estimările occidentale indică aproximativ 1,2 milioane de militari ruși uciși, răniți sau dispăruți, dintre care până la 325.000 morți, un cost uman fără precedent pentru Rusia post-sovietică. Spre exemplu, în cei zece ani ai războiului ruso-afgan și-au pierdut viața circa 14.000 de militari sovietici.

Din 24 februarie 2022 și până acum, Rusia a ocupat circa 70.000 km2 din teritoriul Ucrainei, însă progresele recente sunt minime și obținute cu pierderi grele.

Cheltuielile militare ale Rusiei au depășit 140 miliarde dolari anul trecut, bugetul reprezentând peste 7% din PIB - dublu față de perioada dinaintea invaziei. În paralel, sancțiunile occidentale afectează sectoare-cheie și încetinesc economia: creșterea este estimată la aproximativ 1% pe an, iar unele sectoare stagnează sau intră în declin.

Războiul a provocat deficit de forță de muncă de circa 3 milioane de persoane. Aproape jumătate dintre întreprinderi raportează că nu au suficienți angajați, iar concurența pentru muncitori împinge salariile în sus și alimentează inflația.

În marile orașe rusești, din Capitală până la Vladivostok, restaurante și cafenele se închid în valuri, iar consumul a scăzut la cel mai mic nivel din ultimii ani. Familiile renunță la cheltuieli neesențiale, cumpără produse mai ieftine și evită creditele, devenite foarte scumpe după ce dobânzile au urcat până la aproximativ 21%.

Ieri, pe fațada ambasadei Rusiei la Seul a fost afișat un banner uriaș cu mesajul „Победа будет за нами” (Victoria va fi a noastră). Ministerul sud-coreean de Externe a cerut să fie înlăturat.