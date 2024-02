Rușii ies în stradă după moartea lui Alexei Navalnîi. Zeci de persoane au fost reținute

În imaginile filmate de RusNews se vede cum participanții și jurnaliștii sunt prinși și duși în dube de ofițeri cu cagule.

La Nijni Novgorod, acțiunea a avut loc în apropierea clădirii departamentului municipal al Ministerului Afacerilor Interne.

Arestări au avut loc și la Sankt Petersburg, unde poliția i-a dispersat pe cei care au venit la monumentul victimelor represiunii politice de pe malul Voskresenskaia.

Au avut loc rețineri și la Piatra Solovetsky din Moscova. Locuitorii capitalei au adus flori acolo. Printre cei reținuți se numără și jurnalista RusNews Iulia Petrova.

Protests are underway in Petersburug ( russia ) in connection with the death of navalny ( 52 people have been detained ) #Russia #Russie #RussiaisATerroistState #RussiaIsCollapsing #Ukraine #RussiaOnFire pic.twitter.com/qWKxMB1owD

In Moscow, the first arrests were made at a rally in memory of Alexei Navalny. The police detained a young man who came with flowers to the monument to the victims of political repression. The reason was not explained to him.

Video: SOTAvision #Russia #Navalny #protest pic.twitter.com/kvHDKYaz7A