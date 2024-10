Rusia, acuzată de utilizarea "sistematică" a torturii

Investigaţiile care stau la baza acestui raport relevă "cum tortura şi alte tratamente pline de cruzime, inumane şi degradante, or pedepsele sunt utilizate ca instrumente aprobate de stat pentru opresiunea sistemică în Federaţia Rusă".



Documentul, redactat de Mariana Katzarova, raportor special al ONU pentru situaţia drepturilor omului în Rusia, remarcă, între altele, că practicarea torturii de către Moscova "nu este un fenomen nou".



Dar, după cum subliniază experta ONU, în urma invaziei pe scară largă a preşedintelui rus Vladimir Putin în Ucraina în februarie 2022, practicarea torturii "a devenit o strategie concertată, un instrument pentru înăbuşirea spaţiului civic, pentru reducerea la tăcere a tuturor criticilor antirăzboi sau disidenţilor - oricine nu este de acord cu politicile autorităţilor ruse şi cu aşa-numita lor 'operaţiune militară specială'", cum îşi numeşte oficial Moscova războiul declanşat în Ucraina.



În raportul său, Katzarova subliniază că la ora actuală există cel puţin 1.300 de deţinuţi politici în Rusia, dar atrage atenţia că numărul lor real ar putea fi de 1.700 sau chiar mai mare. Printre aceştia sunt şi în jur de 30 de jurnalişti.



În plus, conform informaţiilor existente, mii de ucraineni au fost duşi în teritoriul controlat de ruşi în Ucraina sau chiar în Rusia. Aceştia la rândul lor sunt supuşi unor tratamente degradante şi brutale, inclusiv violuri şi violenţe sexuale.



Statul rus "nu doar că le tolerează, dar participă activ la actele de tortură, utilizându-le ca metodă de a obţine mărturii, de a pedepsi disidenţii şi de a-şi menţine controlul", se arată în raportul expertei ONU, care citează o gamă vastă de metode folosite de torţionari, de la ţinerea capului victimei sub apă pentru a stimula înecul şi spânzurarea acesteia de tavan până la simularea execuţiei ei.



Violenţa sexualizată, cum ar fi violarea deţinuţilor cu bastoane de cauciuc, mături sau sticle, este, de asemenea, larg răspândită în locurile de detenţie din Rusia, subliniază raportul.



O metodă cunoscută sub denumirea "să-i dăm un telefon lui Putin" implică şocuri electrice la nivelul părţilor sensibile ale corpului, cum ar fi organele genitale. Numele procedurii provine probabil de la telefonul militar de teren modificat cu care sunt aplicate şocurile.



Vladimir Putin nu a fost acuzat direct că ar fi ordonat aplicarea torturii, notează dpa.



Raportorii speciali sunt numiţi de regulă de secretarul general al ONU, dar ei acţionează în mod independent de organismele Naţiunilor Unite.



Rusia nu a acordat Marianei Katzarova acces pentru investigaţiile sale, dar ea şi echipa sa au obţinut informaţii prin contacte cu grupuri pentru drepturile omului şi alte surse, precizează dpa.



Mariana Katzarova este o jurnalistă din Bulgaria, care a fondat premiul în numele Annei Politkovskaia, editorialistă de la publicaţia independentă rusă Novaia Gazeta ucisă la intrarea în lift în blocul în care locuia în Moscova în 7 octombrie 2006, chiar de ziua lui Putin, pentru articolele sale critice la adresa regimului rus şi a liderului cecen Ramzan Kadîrov.

