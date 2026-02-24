Rusia îl anchetează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, în cadrul unui dosar penal

Durov nu a putut fi contactat imediat pentru a comenta raportul, dar în ultimele zile Telegram a negat o serie de acuzații ale Rusiei potrivit cărora aplicația ar fi un refugiu pentru activități criminale și ar fi compromisă atât de serviciile de informații occidentale, cât și de cele ucrainene, scrie Reuters.

Acțiunile șefului Telegram, Pavel Durov, sunt investigate în cadrul unui dosar penal pe baza unei infracțiuni prevăzute la articolul 205.1 alineatul 1.1 (asistență la activități teroriste) din Codul penal al Rusiei”, a raportat Rossiyskaya Gazeta într-un articol despre care a afirmat că se „bazează pe materiale furnizate de FSB din Rusia”.

Telegram, care susține că are peste 1 miliard de utilizatori activi la nivel global, nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta.

Autoritatea de reglementare a comunicațiilor din Rusia a introdus restricții asupra Telegram, care este extrem de popular în Rusia pentru comunicații publice și private, pe motiv că compania nu a șters conținutul extremist.

Moscova încearcă să îi determine pe ruși să treacă la aplicația susținută de stat cunoscută sub numele de MAX, care a fost lansată în urmă cu aproape un an.

(sursa: Mediafax)