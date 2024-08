Rusia bombardează Ucraina cu rachete și drone pentru a doua zi la rând

Două persoane au fost ucise atunci când un hotel a fost „distrus” în orașul Kryvyi Rih din centrul Ucrainei, au declarat oficialii regionali. Două persoane au murit în atacuri cu drone asupra orașului Zaporizhzhia, la est de Kryvyi Rih.

Sistemele de apărare antiaeriană ale regiunii Kiev au fost desfășurate de mai multe ori în cursul nopții pentru a respinge rachetele și dronele care țintesc capitala ucraineană, a declarat administrația militară a regiunii pe Telegram.

Martorii Reuters au raportat cel puțin trei runde de explozii în cursul nopții la Kiev.

Luni, Rusia a lansat peste 200 de rachete și drone, ucigând cel puțin șapte persoane și avariind infrastructura energetică într-un atac condamnat de președintele american Joe Biden drept „scandalos

Analiștii de la think tank-ul Institute for the Study of War, cu sediul la Washington, au declarat în nota lor de luni noaptea că Moscova „probabil nu are capacitatea industrială de apărare pentru a susține cu regularitate astfel de atacuri masive la o scară similară”.

Mai mulți bloggeri militari ruși, cum ar fi colectivul pro-război sub numele de Rybar, au calificat atacurile Moscovei drept un „act de represalii” pentru incursiunea surprinzătoare a Ucrainei pe teritoriul Rusiei - prima astfel de acțiune de la cel de-al Doilea Război Mondial.

Kremlinul a declarat luni că va exista un răspuns la acțiunea Ucrainei în Kursk, dar după trei săptămâni de la incursiune, Kievul pretinde noi progrese. Moscova spune că continuă să bombardeze trupele ucrainene acolo - dar încă nu este în măsură să le împingă afară.

Dimensiunea atacurilor de marți și impactul lor deplin nu au fost cunoscute încă, dar forțele aeriene ucrainene au declarat că au înregistrat lansarea mai multor grupuri de drone și decolarea de pe aerodromurile rusești a bombardierelor strategice Tu-85 și a avioanelor interceptoare supersonice MiG-31.

Reuters nu a putut verifica independent informațiile.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)