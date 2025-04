Programul Străzi deschise, suspendat în acest weekend, în contextului doliului național

Potrivit unui comunicat al ARCUB, transmis, vineri, spectacolele, concertele, atelierele creative şi activităţile recreative pentru locuitorii Capitalei organizate de ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti pe Calea Victoriei, respectiv de PROEDUS, pe Strada Maior Vasile Băcilă din Sectorul 2 al Capitalei, care urmau să se desfăşoare sâmbătă şi duminică, vor fi reprogramate în weekendurile viitoare ale proiectului "Străzi deschise - Bucureşti".



Totodată, festivalul New Urban Habits, unul dintre cele cinci proiecte partenere "Străzi deschise - Bucureşti", care are loc weekendul acesta pe strada Erou Ion Călin şi LOKAL (Strada Mihai Eminescu 57), îşi modifică, de asemenea, programul. Astfel, evenimentele susţinute de ARCUB în cadrul proiectului se vor desfăşura în ziua de duminică, 27 aprilie, conform următorului orar:



* workshopul "Mangialâc (La ce este bun urbanismul tactic?)", coordonat de Alex Belenyi, programat la ora 10:00, pe str. Erou Ion Călin;



* atelierul pentru copii "Structuri imaginare. Lumea secretă a copilăriei", susţinut de arhitecta Mădălina Bold (De-a Arhitectura), va avea loc în intervalul 14:00 - 17:00, pe str. Erou Ion Călin;



* turul ghidat "Mahalale Central Bucureştene de Patrimoniu", susţinut de Ana Rubeli (Aici a stat) (punctul de întâlnire este în faţa Bisericii Sfânta Ecaterina, la ora 17:00);



* intervenţii vizuale realizate live, prin sesiuni de graphic recording şi ilustraţie, menite să surprindă momentele-cheie ale festivalului, realizate de artista Bianca Găinuşă - pe tot parcursul zilei de duminică (orele 10:00 - 18:00), pe str. Erou Ion Călin;



Programul actualizat al proiectului New Urban Habits este disponibil pe https://newurbanhabits.com/, iar programul activităţilor susţinute de ARCUB poate fi consultat pe www.arcub.ro.



Şi expoziţia interactivă de magie "ABRACADABRA - Secretele magiei" de la ARCUB - Hanul Gabroveni va fi închisă pe durata zilei de doliu naţional.



"Persoanele care şi-au achiziţionat bilete pentru sâmbătă, 26 aprilie, pot reprograma vizita într-o perioadă imediat următoare sau pot solicita returnarea contravalorii biletelor (însoţită de dovada achitării acestora), prin e-mail, la adresa contact@entertix.ro. Programul de vizitare al expoziţiei se reia începând de duminică, 27 aprilie. Mai multe informaţii despre program şi spectacolele de magie din cadrul expoziţiei sunt disponibile pe abracadabrasecretelemagiei.ro", precizează ARCUB.



Strada Erou Ion Călin va fi închisă circulaţiei rutiere din data de 26 aprilie ora 22:00 până în data de 27 aprilie ora 23:00, pe segmentul cuprins între Strada Aurel Vlaicu şi Strada Mihai Eminescu, mai informează sursa citată.