Rusia interzice fundaţia actorului american George Clooney şi a soţiei sale, avocata Amal Clooney

Clooney Foundation for Justice (Fundaţia Clooney pentru Justiţie) "desfăşoară o activitate amplă menită să discrediteze Rusia, sprijină activ falşii patrioţi şi membrii grupărilor extremiste şi teroriste interzise", a transmis Procuratura într-un comunicat.



"Sub acoperirea unor idei umanitare, aceşti 'luptători pentru justiţie' (...) promovează iniţiative de urmărire penală împotriva celor mai înalte autorităţi ruse", se acuză în comunicat.



"Activităţile ONG-ului Clooney Foundation for Justice sunt declarate indezirabile pe teritoriul ţării noastre", conchide comunicatul de presă ce poartă titlul "Parchetul General al Rusiei a apreciat talentul actoricesc al activiştilor de la Hollywood".



Regimul preşedintelui Vladimir Putin a continuat să întărească reprimarea oricărei voci disidente de la lansarea ofensivei sale militare în Ucraina, în februarie 2022.



La începutul lunii august, Procuratura Generală a Rusiei a declarat indezirabilă Fundaţia germană Konrad Adenauer, care urmăreşte în special promovarea democraţiei, iar în luna iulie a fost interzisă publicaţia de ştiri rusă The Moscow Times.

