Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra Kievului

O oră mai târziu, jurnaliștii de la Kyiv Independent aflați la fața locului au raportat că sistemele de apărare aeriană erau active deasupra orașului.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a semnalat explozii și a îndemnat locuitorii să se adăpostească. Atacurile sunt în curs de desfășurare, iar informațiile despre victime și pagube nu au fost încă raportate.

Grupurile de monitorizare au raportat că până la 30 de drone zburau spre Kiev, deși aceste rapoarte nu au putut fi verificate la momentul publicării.

Pompierii au stins incendii în trei case și într-o clădire rezidențială cu două etaje, flăcările extinzându-se la două clădiri adiacente, a raportat Serviciul de Urgență al Statului.

Nu au fost raportate victime în urma incendiilor.

Atacul asupra Kievului vine la o zi după ce Rusia a efectuat un rar atac masiv cu drone în timpul zilei pe teritoriul Ucrainei, vineri, rănind cel puțin 12 persoane în orașul Ternopil din vestul țării.

Orașul se află departe de linia frontului, la aproximativ 130 de kilometri de granița cu Polonia.

Zeci de drone de tip Shahed au atacat Ternopil, provocând pagube întreprinderilor locale și infrastructurii, au declarat autoritățile.

Rusia a intensificat atacurile aeriene în masă împotriva orașelor ucrainene în 2026, ceea ce a dus la o creștere a numărului de victime civile.

Ministrul de externe Andrii Sibiha a declarat pe 18 aprilie că Rusia intenționează să efectueze șapte atacuri cu drone și rachete la scară largă împotriva Ucrainei pe lună.

(sursa: Mediafax)