PSD merge la cacealma? A sedus AUR la nevoie, pentru a-l abandona după criză? În orice caz, a ales calea cea mai scurtă de a-l înlătura pe Bolojan: o moțiune de cenzură comună cu AUR. Sigur că și Bolojan și-a făcut-o cu mâna lui, are chiar talent în acest sens. Felul său intratabil, încăpățânat, de administrator rigid, nu de om politic, convins că e singurul deținător al adevărului!

Pentru PNL a fost comod să se alinieze în spatele acestui provincial serios, în contrast cu baltoaca politică de la București. Oradea arată bine, deci la fel va fi și aici! PNL s-a salvat din niște alegeri pe care, în fapt, le-a pierdut. Și-a mai primenit prima linie, trimițând la reformă muncitorii cu gura, gen Rareș Bogdan. PNL s-a scos, tractat de Bolojan. Va mai funcțona așa și după înlăturarea lui din scaunul de premier? Mă îndoiesc.

Problema PNL-ului e PSD, rivalul tradițional. Un PSD intrat în criză după eșecul din alegeri, cu un electorat nostalgic, neocomunist, disperat de săracia în care a fost abandonat. Jumătate a fugit la AUR. Acolo nu au soluții, dar măcar au lozinci. Cum ar fi „nu ne vindem țara”. Și un salvator potențial, Mesia Georgescu, care contează pe „înțelepciunea Rusiei”. Apă, hrană, energie pentru toți! Nu-i așa că sună bine pentru acel segment confuz, care nu s-a acomodat cu democrația și economia de piață?

AUR e tractat de acest dubios Georgescu chiar de pe treptele justiției, unde procesele sale merg ca melcul. E acuzat de lovitură de stat, dar și de matrapazlâcuri financiare.

Să revin la PSD, scăzut sub 20%. Panica s-a instalat aici și orice încercare de a mai da pomeni electorale, cât de mici, se izbește de cerbicia lui Bolojan. Acesta nu acceptă nicio excepție, taie de la toți ca să redreseze bugetul – este visul său în viață. Poate singurul. Priceperea lui s-a isprăvit, economia nu crește, orice-ar face; băltim în recesiune, cu perspectivă negativă. Vindem ce mai avem prin casă sau cel puțin încercăm.

Și de aici revenirea PSD, alături de AUR, la vechile sloganuri roșii – le-a înscris și în moțiune. Riscul PSD-ului este să rămână cu AUR de gât, în opoziție sau chiar într-un viitor guvern – nu se știe niciodată, vorba lui George Simion. Unde PSD să fie partenerul mai mic și arătat cu degetul de la Bruxelles. AUR are deja stigmatul extremei drepte și al Moscovei. Dar la noi totul trece, nimic nu contează și nu e luat în serios. Însoțirea cu Simion, fie și de conjunctură, arată din ce „plămadă europeană” e făcut Grindeanu pe sub costum.