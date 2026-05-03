Oferte masive de angajare: Peste 30.000 de joburi vacante raportate de ANOFM la nivel național

Din totalul celor 31.983 de posturi vacante, cele mai multe sunt pentru: conducător auto transport rutier (2.621); curier (2.299); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (2.022); lucrător comercial (1.538); manipulant mărfuri (1.372); lucrător comercial (1.217); muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.129); ajutor bucătar (1.093); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (884); agent de securitate (711); lucrător în bucătărie (spălător vase mari) (678).



De asemenea, 2.448 de locuri de muncă sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 5.375 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale, 7.037 pentru persoanele cu studii profesionale, iar 17.123 pentru persoanele fără studii sau cu studii primare/gimnaziale.



ANOFM precizează că baza de date cu posturile disponibile este dinamică şi se actualizează în timp real, în funcţie de locurile de muncă declarate de către angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum şi de numărul repartiţiilor emise în vederea ocupării.

AGERPRES