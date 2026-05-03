Incendiu pe autostrada A1. O autoutilitară a ars

O intervenție de urgență a avut loc duminică dimineață pe autostrada A1, în apropierea localității Pecica, după ce o autoutilitară destinată transportului de marfă a fost cuprinsă de flăcări.

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 06:00, iar la fața locului au intervenit pompierii militari din Arad.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, focul a izbucnit la partea din spate a autoutilitarei, extinzându-se rapid către încărcătură, care era formată din obiecte de mobilier.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta deja cu flacără deschisă, existând risc de propagare.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate:

o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad

pompierii voluntari din cadrul SVSU Nădlac

Efortul comun al echipajelor a dus la localizarea și stingerea rapidă a incendiului, limitând extinderea pagubelor.

Autoutilitara a fost afectată în proporție de aproximativ 40%, însă intervenția promptă a pompierilor a împiedicat distrugerea totală a vehiculului.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime în urma incidentului.

(sursa: Mediafax)